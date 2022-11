Miles de mujeres piden en Bilbao a hombres e instituciones su implicación para acabar con la violencia machista

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de mujeres, respaldadas por numerosos hombres, se han manifestado este viernes por las calles de Bilbao, con motivo del 25 de Noviembre, Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, para reclamar a los hombres e instituciones que se impliquen para acabar con la violencia machista.

La marcha ha comenzado a las siete de la tarde en la plaza del Sagrado Corazón, tras una pancarta con el lema 'Beldurra eta kontrola zuentzat (El miedo y el control para vosotros). ¡Estamos organizadas y hasta las tetas', firmado por el colectivo Bilbo Feminista Saretzen. A lo largo del recorrido, que ha finalizado en el Ayuntamiento, se han ido sumando columnas de mujeres que habían partido desde los distintos barrios de la Villa.

Las manifestantes han coreado lemas como 'Erasorik ez, erantzunik gabe (Ni una agresión sin respuesta', 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', 'Kaleak, gaua, geureak dira (La calles y la noche son nuestras)', 'Gorra borroka feminista (Viva la lucha feminista)' o "Erasoen aurka, autodefentsa feminista (Frente a los ataques, autodefensa feminista".

Desde el colectivo feminista de Bilbao han denunciado la violencia machista y han querido poner el foco en dos aspectos: "denunciar la violencia machista que se ejerce desde las instituciones, y señalar también a los agresores y a los hombres, para que se impliquen y decirles que se mojen para parar esta violencia hacia las mujeres".

"Tanto las instituciones como los hombres tienen una tarea importante que hacer. Nosotras llevamos luchando muchos años para que la violencia machista desparezca de nuestros cuerpos, de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Hacemos un llamamiento a los hombres para que se impliquen, para que se mojen y digan ¡basta ya! a la violencia machista y heteropatriarcal", han manifestado.

En este sentido, han lamentado que hoy día "cuesta denunciar" este tipo de violencia ante las instituciones. "Las mujeres van a denunciar y reciben la respuesta de 'no es para tanto', 'no te quejes', no te creen". "Tienen responsabilidad las instituciones porque tienen medios para parar la violencia machista que existe en nuestras ciudades y pueblos", han subrayado.

Por último, han hecho un llamamiento a las mujeres para que "la rabia y el hartazgo que nos habita, se convierta en rebeldía y en conciencia feminista para salir a la calle, luchar, organizarnos y trabajar hasta que toda la sociedad tenga conciencia feminista y podamos construir ciudades libres de violencia machista, con valores que van a cuidar la vida de todas nosotras y todos nosotros".