Miles de personas aclaman a La Real Sociedad a la llegada del autobús a Alderdi Eder

SAN SEBASTIÁN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han recibido entre aplausos, gritos y cánticos, la llegada a Alderdi Eder del autobús con los jugadores de la Real Sociedad, que ha recorrido las calles de San Sebastián para ofrecer la Copa del Rey a la afición.

Numeroso público abarrotaba Alderdi Eder desde primeras horas de esta tarde para celebrar la victoria del equipo txuriurdin, lograda este pasado sábado en Sevilla tras ganar al Atlético de Madrid.

La llegada se ha producido sobre las siete y cuarto de la tarde tras el recorrido ha realizado el autocar por toda la ciudad. Pasadas las seis de la tarde ha partido del estadio de Anoeta el autobús de los jugadores entre los gritos de la afición, que previamente a la salida ha lanzado algunos cohetes y varias bengalas.

Con Oyarzabal en cabeza y la Copa presidiendo el frente del autobús, el equipo txurri urdin ha recibido, durante su recorrido, un baño de masas de las miles de personas que han visto el paso de la comitiva por las calles de la capital guipuzcoana.

Los jugadores de la Real Sociedad han saludado a los aficionados y han bailado y celebrado su victoria de camino al Ayuntamiento donostiarra. También se han sumado a los saltos y bailes, al ritmo de la música, los miembros del equipo técnico, con el entrenador Pelegrino Matarazzo a la cabeza.

La comitiva ha llegado sobre las siete de la tarde a la Avenida de la libertad entre gritos, movimientos de bufandas de los aficionados y cánticos y aplausos.

El recorrido de los autobuses ha finalizado, tras pasar por el boulevard donostiarra, en el Ayuntamiento donde han sido recibidos por las autoridades, entre ellos, el lehendakari, Imanol Pradales, alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y aclamados por las miles de personas que abarrotan Alderdi Eder para asistir a la recepción oficial.