Miles de vascos disfrutan del fenómeno que les permite ver un cielo despejado

Cientos de personas observan en eclipse en Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de vascos disfrutan del eclipse de sol que puede verse desde las siete y media de la tarde de este miércoles gracias a unos cielos despejados. Muchos han aprovechado el evento para hacer picnics en las cimas de los montes para tener una mejor perspectiva mientras consumen bebidas y comidas que han llevado a esas zonas altas, algunos también sentados sobre sillas de playa para hacer más cómoda su estancia.

A las ocho y cuarto de la tarde se empieza a notar cómo las sombras se imponen a las zonas soleadas y se aprecia una bajada de la temperatura, muy sofocante a lo largo del día de hoy, con los termómetros por encima de los 30 grados en casi todo Euskadi.