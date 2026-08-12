Miles de vascos disfrutan del fenómeno que les permite ver un cielo despejado

Cientos de personas observan en eclipse en Bakio (Bizkaia)
Cientos de personas observan en eclipse en Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 20:17
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BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de vascos disfrutan del eclipse de sol que puede verse desde las siete y media de la tarde de este miércoles gracias a unos cielos despejados. Muchos han aprovechado el evento para hacer picnics en las cimas de los montes para tener una mejor perspectiva mientras consumen bebidas y comidas que han llevado a esas zonas altas, algunos también sentados sobre sillas de playa para hacer más cómoda su estancia.

A las ocho y cuarto de la tarde se empieza a notar cómo las sombras se imponen a las zonas soleadas y se aprecia una bajada de la temperatura, muy sofocante a lo largo del día de hoy, con los termómetros por encima de los 30 grados en casi todo Euskadi.

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