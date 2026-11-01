Miles de vascos llenan los cementerios de flores en el Día de Todos los Santos para honrar a sus familiares fallecidos

Cementerio de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de vascos se han trasladado este domingo, Día de Todos los Santos, a los cementerios de Euskadi donde se encuentran enterrados los restos de sus familiares y amigos fallecidos para colocar flores sobre sus tumbas y honrar su memoria.

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, que ha oficiado la misa en la parroquia del cementerio municipal de Bilbao, ha llamado a recordar "toda la bondad de las personas que han construido este mundo, generación a generación".

"Están también vivos con Dios. Es una creencia que poca gente comparte. En ese sentido, se nota que hace 20 años había mucha más afluencia de gente aquí que lo que hay ahora", ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, antes de ofrecer su homilía.

A su juicio, "la gente de ahora olvida más rápido a las personas que han formado parte de sus vidas, sus familiares y sus amigos, y afirma mucho más ese 'carpe diem': 'vamos a disfrutar de la vida y de lo que tenemos'".

"Probablemente, esa fe en que la vida puede seguir más allá de la muerte no está tan compartida o tan asumida por muchas personas hoy. Nosotros lo afirmamos en este día y queremos afirmar también toda la bondad de las personas que han construido este mundo, nuestras familias que han mantenido con sacrificio y que nos han dado la vida y nos las han transmitido, y queremos recordarlas, incluso más allá de lo que es nuestra corta memoria. Por eso, creemos que este día celebramos a todos los santos y santas que han vivido antes que nosotros", ha subrayado.

El prelado también ha tenido en la oración un recuerdo para "todas las personas que han perdido un familiar" en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y también quienes viven en la zona del siniestro.

VISITAS A LOS CAMPOSANTOS

Durante este domingo, los cementerios de Bilbao y Deusto se mantienen abiertos hasta las 18.00 horas ininterrumpidamente. En la Capilla del Cementerio municipal bilbaíno se ha celebrado a primera hora de la tarde el clásico concierto lírico que organiza todos los años Bilbao Zerbitzuak con reconocidas voces del grupo musical Bilbao Bel Canto, compuesto por la soprano Patricia Sesar, el tenor Martín Barcelona, al violín Zuriñe de Diego, a la viola Miren de Diego e Iñaki Belasko al piano.

Muchas personas ya habían acudido en días anteriores a colocar flores en los camposantos, para evitar aglomeraciones. Allí han podido localizar la ubicación de enterramiento de sus familiares a través de los códigos QR visibles en paneles informativos de los recintos.

En Donostia/San Sebastián, los cementerios municipales de Polloe, Altza e Igeldo también se habían preparado para recibir a las miles de personas que se han acercado estos días a recordar a sus seres queridos con motivo de la festividad de Todos los Santos. Para facilitar las visitas, se han intensificado los trabajos de limpieza, así como las o labores de vigilancia y control en el entorno.

Por su parte, los cementerios de El Salvador y Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz, estarán abiertos esta jornada hasta más tarde, ya que su cierre está previsto a las 20.00 horas en esta jornada. La líneas de autobuses se han reforzado al igual que para acudir a los camposantos de la capital guipuzcoana.