'Miniature Pintxos' convertirá Vitoria-Gasteiz en la capital del pintxo a partir de este domingo hasta el 1 de octubre

Más de mil personas entre 'chefs', asistentes e invitados, participarán en este evento gastronómico

VITORIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Miniature Pintxos Congress' convertirá Vitoria-Gasteiz en la capital de la alta cocina en miniatura con un amplio programa dirigido tanto a profesionales como a la ciudadanía y amantes de la gastronomía, entre este domingo y el 1 de octubre.

La XII edición de este evento gastronómico reunirá a cerca de 1.100 personas entre cocineros, invitados, asistentes y patrocinadores. Los campeonatos profesionales se completarán con propuestas y actividades populares como 'Miniature Kids', 'Pintxo Fest' y cenas experienciales.

Este foro de cocina en miniatura volverá a tener como eje el Campeonato Nacional de Pintxos por equipos, entre conjuntos de tres 'chefs' en representación de las diferentes comunidades autónomas, que competirán con sus creaciones culinarias por alzarse como ganadores del 'Championship 2025'.

Los equipos mostrarán sus propuestas en cenas públicas en distintos establecimientos de la ciudad y la final tendrá lugar el 1 de octubre en sesión de mañana en el Mercado de Abastos.

Junto a esta competición, el programa profesional incluye la celebración del III Campeonato de Gilda Innova de Euskadi, "un homenaje al pintxo más emblemático de esta tierra y la capacidad de sus cocineros para reinventarlo con ingenio".

La gran novedad del I Campeonato Nacional de Pintxo Dulce, una apuesta por la creatividad pastelera en formato pequeño para comer de un bocado; y el I Concurso 'Tenerife, paisajes al plato', que invita a recrear la naturaleza insular sobre la mesa.

PROGRAMA POPULAR

Por su parte, el programa popular tiene tres actividades principales. 'Miniature Pintxo Fest', la gran barra de pintxos que abrirá sus puertas entre las 12.00 y las 16.00 horas de este domingo en la azotea del Mercado de Abastos con animación, música y los mejores pintxos de diferentes establecimientos hosteleros.

A partir de las 18.00 horas, misma fecha y mismo lugar, se celebrará 'Miniature Kids', una propuesta culinaria especialmente pensada para los más pequeños de la familia. Así, a través de talleres interactivos, los niños descubrirán el mundo de la cocina de manera divertida y creativa, y aprenderán a preparar recetas y a conocer los fundamentos de una alimentación saludable mientras disfrutan de la oportunidad de probar y compartir sus propias creaciones.

Finalmente, el 30 de septiembre las personas amantes de la gastronomía podrán disfrutar de cenas experienciales únicas, en las que los equipos autonómicos participantes en el Campeonato Nacional de Pintxos presentarán en distintos restaurantes de Vitoria-Gasteiz y la azotea del Mercado de Abastos sus mejores creaciones de alta cocina en miniatura.

La cena de clausura del 1 de octubre pondrá el broche a esta décimo segunda edición de 'Miniature Pintxos Congress' y en ella se reconocerá y homenajeará a Hilario Arbelaitz y a toda la familia Arbelaitz, por su trayectoria al frente del restaurante Zuberoa de Oiartzun (Gipuzkoa); y a Eder Montero y Alexandra Raij, del restaurante Txikito de Nuevo York, por "difundir la mejor gastronomía vasca en la 'Gran Manzana'".