Ministerio de Ciencia reconoce el proyecto de EHU ¡Atención! ¡No me aplastes! sobre biodiversidad microscópica en playas

El proyecto EHU' ¡Atención! ¡No me aplastes! ' en una playa vasca - EGOI MARKAIDA-EHU

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha seleccionado el proyecto de EHU '¡Atención! ¡No me aplastes!/Kontuz! Ez nazazu zapaldu!', que convierte a estudiantes y colectivos en investigadores de la biodiversidad microscópica en playas vascas. Por ello, le ha seleccionado como Práctica Inspiradora en Cultura Científica y de la Innovación, y lo han incluido en su catálogo "La excelencia y la Innovación en la Divulgación Científica 2026".

El catálogo, publicado el pasado 11 de septiembre, recoge una selección de actividades que FECYT considera singulares en el ámbito, con actividades innovadoras y de calidad en determinados aspectos: sus formatos, los objetivos que perseguían, el público concreto al que iban dirigidas y cómo activar su participación, su impacto social, la implicación de agentes científicos y no científicos, etc.

El proyecto seleccionado, impulsado por un grupo de investigadoras de la Estación Marina de Plentzia (PiE-EHU), acerca la investigación científica a la sociedad a través de la participación directa de la ciudadanía.

Durante varios meses, los participantes realizan muestreos en playas de la costa vasca, analizan las muestras en el laboratorio y presentan sus propios resultados. El proyecto combina así ciencia ciudadana, inclusión y sensibilización ambiental.

"La selección como Práctica Inspiradora en Cultura Científica y de la Innovación 2026 supone un importante reconocimiento del trabajo desarrollado por el equipo de EHU implicado en el proyecto para acercar la investigación a la sociedad mediante un proyecto participativo, que fomenta la ciencia inclusiva y conectado con el medio ambiente", ha indicado Miren Bego Urrutia, investigadora principal del proyecto reconocido por el Ministerio.

El catálogo recoge únicamente trece de entre las más de 200 iniciativas financiadas por FECYT, que han destacado por sus objetivos, impacto, originalidad, formatos, públicos, valor social, etc.

PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 5.000 PERSONAS

En las cuatro ediciones del proyecto desarrolladas desde septiembre de 2022 ya han participado más de 5.000 científicos, entre alumnado de centros educativos y personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales. Miren Bego Urrutia destaca que, entre las personas participantes, más de 800 estaban en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad.

"Gracias al trabajo de todas ellas se han recogido y analizado más de 500 muestras procedentes de distintos arenales de la costa vasca", explica Urrutia.

MICROALGAS Y ANIMALES DIMINUTOS

También aclara que, "entre los granos de arena, viven organismos como las microalgas y animales diminutos que conforman la meiofauna, así como diversos tipos de bacterias". "Son parte esencial de los ecosistemas costeros y su estudio permite conocer mejor la diversidad de estos ambientes y los efectos de la actividad humana", apunta.

Además, añade que, con el proyecto, se pretende "desarrollar la cultura oceánica (ocean literacy)", es decir, que las personas participantes "comprendan la influencia del océano sobre sí mismas, y la influencia de cada persona sobre el océano, tratando de generar comportamientos y acciones futuras que promuevan la sensibilización y la sostenibilidad".

"Hay un mundo que está literalmente bajo nuestros pies cuando pisamos una playa y que, sin embargo, resulta invisible a simple vista. Es la biodiversidad microscópica de los arenales", resume Miren Bego Urrutia.

Ese es el punto de partida de '¡Atención! ¡No me aplastes!'. El proyecto invita a los participantes a mirar la playa de otra manera. Primero recogen muestras en los arenales, después las trasladan al laboratorio, donde las observan e identifican con el apoyo del equipo investigador de EHU.

MICROPLÁSTICOS

La investigación incorpora también el estudio de los microplásticos. De esta forma, los participantes conocen la biodiversidad de las playas y, al mismo tiempo, analizan una de las principales amenazas asociadas a los ecosistemas marinos.

Tal como indica la profesora Urrutia, el objetivo último que persigue este proyecto de ciencia ciudadana inclusiva es "concienciar" a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el medio marino, ofreciéndole para ello la oportunidad de estudiar su diversidad y los riesgos que la acechan.

La inclusión forma parte de la metodología del proyecto desde su planteamiento inicial. Además del alumnado de centros educativos, '¡Atención! ¡No me aplastes!' trabaja con asociaciones y colectivos diversos. Entre ellos, se encuentran personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, jóvenes en procesos de justicia juvenil o mujeres migrantes.

El equipo responsable del proyecto adapta las actividades y los materiales a las características de cada grupo. De este modo, todas las personas participantes pueden implicarse en las diferentes fases del proyecto y asumir el papel de ciudadanas y ciudadanos investigadores. Esta combinación de ciencia ciudadana e inclusión permite acercar la investigación a personas y colectivos que no suelen ser destinatarios habituales de las iniciativas de divulgación científica.

Miren Bego Urrutia subraya que el proyecto ¡Atención! ¡No me aplastes!/Kontuz! Ez nazazu zapaldu! es un ejemplo de ciencia abierta e inclusiva que además de tratar de hacer visible la diversidad microscópica de las playas, en su afán de acercar la investigación científica a la ciudadanía pretende "también integrar y hacer visibles la diversidad humana y social".

La iniciativa ya había recibido en 2025 una Mención de Honor en los EU Citizen Science Awards, un reconocimiento europeo a proyectos que implican activamente a la ciudadanía en procesos de investigación y favorecen una ciencia más abierta e inclusiva.

El próximo 1 de octubre se abrirá el plazo de inscripción para la quinta edición de '¡Atención! ¡No me aplastes!'. La nueva convocatoria permitirá incorporar nuevos grupos al proyecto y continuar ampliando la red de ciudadanos y ciudadanas que participan directamente en el estudio de la biodiversidad de las playas vascas.