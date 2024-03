El ministro de Política Territorial se muestra a favor de avanzar en autogobierno

Víctor Torres destaca que el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos español y vasco para el traspaso de transferencias



VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos del Estado y el vasco para el traspaso a Euskadi de las transferencias de los servicios de ferrocarriles de Cercanías, homologación de títulos extranjeros y acogida de refugiados, y se ha mostrado a favor de avanzar en los autogobiernos porque "tener más autonomía" no significa "menos España".

Preguntado por los periodistas, tras la visita y encuentro que ha mantenido con la alcaldesa, Maider Etxebarria, en Vitoria-Gasteiz, Torres ha explicado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá "en los próximos días" para ratificar el acuerdo alcanzado con el País Vasco en el ámbito de las transferencias.

"Estamos en un Estado autonómico y una constitución que proyecta y defiende también el Estado autonómico y, justamente, cuanto más Estado autonómico, mejor", ha destacado.

El actual ministro, ex presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, ha expuesto que viene de "un territorio ultra-periférico". "Me alegra que podamos llegar a acuerdos con los gobiernos, para que podamos caminar en los autogobiernos, porque tener más autonomía no es menos España", ha reivindicado.

Torres ha señalado que ha tenido "un trabajo importante en los poco más de tres meses que lleva como ministro", para, tras tres ponencias técnicas, llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco en tres transferencias.

"Estamos hablando de cercanías, de homologación de títulos para extranjeros y de autonomía personal y quiero reconocer el trabajo muy importante que han hecho los dos gobiernos para llegar a un punto común y cerrar el acuerdo. Solo falta la fecha de la Comisión Mixta, que será en próximas semanas", ha finalizado.