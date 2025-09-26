Montes Solidarios celebra diez años "cumpliendo sueños" con una exposición en la Plaza de la Provincia de Vitoria

Acercan el patrimonio natural e histórico de Álava a los alaveses con movilidad reducida o diversidad visual

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Montes Solidarios celebra diez años acercando el patrimonio natural e histórico de Álava a los alaveses con movilidad reducida o diversidad visual con una exposición en la plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz que narra su historia y trabajo, bajo el título 'Cumplir sueños', hasta el próximo 6 de octubre.

La diputada alavesa de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, y el presidente de Montes Solidarios, Fernando Alonso, han inaugurado este viernes esta muestra al aire libre y han recorridos los seis cubos de gran formato que narran de forma resumida, a través de texto y fotografías, una década de compromiso activo por la inclusión de personas con diversidad funcional en las actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza.

González ha trasladado la intención de "dar a conocer a la ciudadanía alavesa el trabajo altruista de Montes Solidarios para acercar nuestro patrimonio natural a personas con movilidad reducida o baja visión, agradecer el compromiso solidario de todas las voluntarias y animar a que más ciudadanos se sumen al increíble equipo de esta asociación".

El presidente de Montes Solidarios ha citado que la muestra forma parte del programa especial de conmemoración del décimo aniversario de la fundación de la asociación que tuvo como evento más destacado el reto '10 horas, 10 subidas a Olárizu' que tuvo lugar con éxito el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la tradicional romería a Olárizu.

"Otro de los actos de este programa será la gala que celebraremos el 22 de noviembre en el Palacio de Congresos Europa", ha informado Fernando Alonso.

La exposición consta de seis cubos de gran formato. El primero de ellos cuenta la historia de Montes Solidarios desde su fundación hace diez años con la misión de "promover la inclusión de personas con diversidad funcional en la naturaleza y la montaña junto con sus familiares y amistades" y concienciar a la población de la necesidad de normalizar estas actividades, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas.

La asociación ha ido creciendo con el paso del tiempo y hoy está integrada por un equipo de 15 guías y 190 personas voluntarias que colaboran en sus proyectos y acciones tras haber sido instruidas en el manejo de las herramientas necesarias - silla Joëlette para personas con movilidad reducida y barra direccional para personas con baja visión -, así como en nociones de seguridad y prevención de accidentes en el medio natural.

"También contamos con un grupo de 40 personas usuarias que son quienes utilizan las herramientas y para las que van dirigidas, principalmente, las actividades organizamos. Y, finalmente, están quienes creen en nuestro proyecto, lo apoyan y forman parte de él haciendo que, en este momento, seamos una asociación de más de 320 personas", ha detallado Alonso.

VOLUNTARIO "IMPRESCINDIBLE"

La muestra dedica un espacio destacado a los voluntarios y sus testimonios, y a las personas usuarias, que relatan sus experiencias y emociones.

Las actividades en forma de salidas a la naturaleza para distintos colectivos con discapacidad y personas que viven en residencias, retos y desafíos personales, encuentros con escolares, galas y eventos especiales completan la exposición, junto con una invitación a la ciudadanía a acercarse y conocer la asociación a través de su sede en la Federación Vicente Abreu de Vitoria-Gasteiz.

La exposición está patrocinada por el Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava, que viene colaborando con Montes Solidarios desde el año 2018, a través de un convenio anual que financia la programación de salidas a espacios naturales y otros recursos turísticos de Álava, la celebración de jornadas de sensibilización y otras acciones de difusión, y la organización de la gala anual de la asociación.