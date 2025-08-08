El Movimiento Feminista denuncia dos agresiones sexuales de "alta intensidad" en las fiestas de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Concentración del Movimiento Feminista de Gasteiz - Pablo González - Europa Press - Archivo

VITORIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha denunciado dos agresiones sexuales de "alta intensidad" durante las fiestas de la Blanca, que se celebran del 4 al 9 de agosto en la capital alavesa.

Así lo denunciaron la noche de este pasado jueves sobre el escenario del recinto de las 'txosnas' momentos antes del inicio del concierto que dio Fermin Muguruza, para censurar esta situación.

El recinto de las txosnas aplicó el protocolo de agresiones sexistas y el Movimiento Feminista ha convocado una concentración de repulsa para este sábado, último día de fiestas, a las 20.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.