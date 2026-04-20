MU y Gobierno Vasco condenan el intento de agresión sexual sufrido por una mujer de la Facultad de Empresariales

Concentración en Mondragon Unibertsitatea para denunciar el intento de agresión sexual sufrido por una mujer de la Facultad de Empresariales - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mondragon Unibertsiatea y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han condenado "con la máxima firmeza" el intento de agresión sexual ocurrido el pasado viernes en el parking del Campus de Oñati (Gipuzkoa) de Mondragon Unibertsitatea sufrido por una mujer de la Facultad de Empresariales.

Estudiantes, profesorado y miembros de Mondragon Unibertsitatea se han concentrado en los accesos de los distintos campus este lunes a las doce del mediodía. Durante el acto se ha leído un breve manifiesto y, a continuación, se ha realizado un paro simbólico de cinco minutos en señal de rechazo ante lo ocurrido.

Según se ha expresado durante la concentración, la comunidad universitaria ha querido trasladar todo su "apoyo y solidaridad" a la mujer agredida y a su entorno. Asimismo, se ha informado de que ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia y que el proceso para esclarecer los hechos está en marcha.

Igualmente, se ha subrayado que la violencia machista "no es un hecho aislado, sino un problema estructural presente en la sociedad". Ante ello, se ha destacado la "responsabilidad" de los agentes educativos y del conjunto de la sociedad para "seguir promoviendo la igualdad y construir espacios libres de violencia".

Mondragon también ha querido expresar su apoyo y solidaridad con la mujer agredida, sumándose a la condena de la violencia machista y haciendo un llamamiento al conjunto de la sociedad para "participar activamente en la defensa de una vida libre de violencia para todas las mujeres".

Por su parte, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha condenado "con la máxima firmeza" este intento de agresión sexual y ha trasladado "todo su apoyo" a la víctima y su entorno.

Pérez Iglesias ha participado en la concentración de condena celebrada este mediodía frente a la Facultad de Empresariales del Campus de Oñati, donde ha subrayado que este tipo de hechos constituyen "una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad".

Pérez Iglesias ha destacado que "ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente". Asimismo, ha señalado que la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, "es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía".

"En ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres", ha concluido.