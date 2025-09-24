Muere en Bilbao al precipitarse desde un desnivel sobre la AP-68

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este miércoles en Bilbao al precipitarse el vehículo en el que circulaba, desde un desnivel de cuatro metros, sobre la AP-68.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro se ha producido a las 15.45 horas cuando un turismo circulaba por la carretera Bi-3723, entre el barrio bilbaíno de Abusu y el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, se ha precipitado al vacío desde un desnivel de cuatro metro de altura para caer sobre la AP-68. El conductor del vehículo ha perdido la vida en el siniestro.