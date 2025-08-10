Las mujeres suponen el 43% de los parados menores de 25 años en Euskadi pero rozan el 60% entre los mayores de esa edad

Archivo - Una científica en el laboratorio del Parque Tecnológico de Zamudio. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres suponen el 43,8% de las personas en desempleo menores de 25 años en la Comunidad Autónoma Vasca pero rozan el 60% del conjunto de la población en paro entre los mayores de esa edad.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al pasado mes de julio, de las 104.991 personas en paro inscritas en el servicio público de empleo en Euskadi, 61.264 son mujeres, el 58,35%.

Sin embargo, entre los más jóvenes, hay más hombres en desempleo que mujeres. En concreto, la cifra de varones parados en julio menores de 25 años es de 4.888 y la de mujeres de 3.812, de manera que ellas suponen el 43,81% de las personas desempleadas en esa franja de edad.

En el resto de edades, se registran 57.452 mujeres en paro, el 59,66% de las 96.291 personas que en total están contabilizadas como desempleadas en el País Vasco con más de 25 años.