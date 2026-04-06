MusEkintza programa teatro inmersivo en La Encartada y bertsos feministas en el Castillo de Muñatones

La Encartada - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival MusEkintza, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, continúa su programación con la experiencia teatral '¿Verdad o Mentira?' en La Encartada Fabrika-Museoa el 18 de abril y la sesión de bertsos feminista 'Ez da kasualitatea' en el Castillo de Muñatones el 9 de mayo.

Según ha informado el ente foral en un comunicado, MusEkintza acerca así "las artes escénicas a los museos forales mediante experiencias diferentes para todos los públicos".

De este modo, el próximo día 18, La Encartada Fabrika-Museoa acogerá a las 12.00 horas la experiencia teatral '¿Verdad o Mentira?', una propuesta creada en exclusiva para este festival que busca acercar el teatro a espacios museísticos de forma innovadora.

La visita contará con un elenco integrado por Gurutze Beitia, Itziar Lazcano, Leire Orbe, Josu Angulo y Alfonso Díez, bajo la dirección de Marta Urcelay y Braulio Cortés.

La propuesta transporta al público a 1937, en el contexto de la Guerra Civil, cuando la antigua fábrica textil se encontraba en funcionamiento. A partir de una manta fabricada en la propia factoría, se desarrolla una trama basada en recuerdos fragmentados, medias verdades y posibles engaños, que las personas asistentes deberán desentrañar.

La representación, diseñada específicamente para este espacio, divide al público en grupos que recorren distintos rincones del museo mientras los personajes aportan su versión de los hechos, construyendo un relato que solo podrá recomponerse de forma colectiva.

Por otro lado, el festival incorpora también la sesión de bertsos feminista 'Ez da kasualitatea', que se celebrará el 9 de mayo a las 19.00 horas en el Castillo de Muñatones. Las reservas estarán disponibles a partir del 9 de abril.

'Ez da kasualitatea' surge a partir de la colaboración entre bertsolaris, moderadoras y músicas con el objetivo de crear una sesión de bertsos desde una perspectiva feminista. Desde su creación, se ha consolidado como un espectáculo de referencia en distintas localidades de Euskal Herria, han asegurado desde la Diputación.

Se trata de una actuación improvisada en la que las bertsolaris elaboran sus versos a partir de los temas propuestos por la moderadora, acompañadas por música en directo con guitarra, violín y saxo.