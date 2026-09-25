Museo de Bellas Artes de Bilbao - MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Bilbao propone una nueva mirada a su colección a través de una selección de cerca de mil obras de diversas épocas, procedencias y disciplinas en un intenso recorrido, que va desde la Antigüedad hasta la creación más actual, bautizada con el nombre 'Bildu(e)mak' y que podrá ser visitada a partir del próximo 6 de octubre.

Según ha informado el museo bilbaíno, incluyendo un conjunto de reconocidas obras maestras, las primeras etapas atraviesan la tradición clásica, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco occidental junto con un grupo de objetos de arte japonés que ponen en evidencia la riqueza y heterogeneidad de los fondos.

Al aproximarse al siglo XX, la modernidad renueva el enfoque de la pintura, la escultura y las artes aplicadas, mientras que movimientos de vanguardia como el cubismo o el surrealismo amplían las técnicas y los temas. Todo ello concreta una época de extraordinaria libertad creativa marcada, a su vez, por las tensiones que desembocaron en conflictos bélicos de enorme alcance.

Tras las guerras, una forma nueva de entender la creatividad "transformó radicalmente los códigos artísticos. La abstracción, el arte geométrico y la experimentación con nuevos lenguajes, materiales y maneras de concebir la obra terminaron por romper las fronteras entre disciplinas", han indicado desde la pinacoteca.

Con estas ideas de fondo, el nuevo montaje articula temas, géneros y movimientos artísticos en dos grandes secuencias temporales: en el edificio antiguo, la cronología llega hasta las primeras décadas del siglo XX, mientras que en el moderno, el relato alcanza nuestros días.

Esta propuesta trasluce una nueva sensibilidad en la representación del trabajo de las artistas mujeres y en la consideración de las donaciones, depósitos y legados que forman la base social de la colección con los ejemplos sobresalientes de las donaciones Ordóñez-Falcón, Begoña María Azkue, Óscar Alzaga, Bergé y Cía S.A., o Roberto Sáenz de Gorbea, y los depósitos de obras Max Ernst y de la colección Arango, entre otros.

Una política continuada de adquisiciones completa y amplifica los relatos de la colección con obras de Cornelis Van der Voort, Federico de Madrazo, Paul César Helleu, Olga Sacharoff o Remedios Varo, al tiempo que dan impulso al sistema de la creación artística más contemporánea.