El Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta febrero la instalación '66-76-26', de Steve McQueen

Presentación de la instalación '66–76–26' con Maria José Álvarez (directora de Estrategia de Cliente, Marketing y Comunicación de Occident), el artista Steve MᶜQueen, y Miren Arzalluz (directora del Museo Guggenheim Bilbao) - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao expondrá desde este viernes, 9 de octubre, hasta el próximo 21 de febrero la instalación de Steve McQueen '66-76-26', una obra concebida para este museo que reúne dos grabaciones de 'Wild is the Wind' de Nina Simone y de David Bowie.

Según han explicado desde el Guggenheim, la "ambiciosa" instalación de Steve McQueen, galardonado con el Premio Turner en 1999 y con el Premio Rolf Schock de Artes Plásticas en 2024, es "una obra totalmente nueva" en la que las "inconfundibles voces" de Nina Simone y David Bowie "resuenan a través del tiempo y el espacio". "A medida que los visitantes se desplazan por la galería, las dos voces entablan un diálogo a través de la arquitectura", han avanzado.

'66-76-26' reúne la interpretación de 'Wild is the Wind' que hizo Nina Simone en 1966 del tema de Dimitri Tiomkin y Ned Washington y la versión de David Bowie de 1976, "ambas desprovistas de toda instrumentación y presentadas a capella en una sala a oscuras".

El título hace referencia a los años en que Simone y Bowie grabaron sus respectivas versiones, así como al año de la muestra en sí.

Según han indicado desde el museo, "la obra invita a reflexionar no solo sobre el perdurable hechizo de la canción, sino también sobre las condiciones sociales y políticas por las que han transitado estas dos grabaciones: creadas en periodos marcados por la agitación, la incertidumbre y la transformación -el movimiento por los derechos civiles, Vietnam, el Watergate -, las interpretaciones resuenan con especial intensidad en el momento actual".