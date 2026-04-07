El Museo Guggenheim Bilbao recibió 24.400 visitantes esta Semana Santa, un 60% extranjeros

Archivo - Atzerritarren ehunekoa handitu egin da aurreko urtearen aldean - GUGGENHEIM - Archivo

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim de Bilbao recibió, entre el jueves de Semana Santa y el lunes de Pascua, un total de 24.400 visitantes, el 60% extranjeros, con el viernes como día de más afluencia, con 6.731 personas.

Según ha informado el museo, entre las personas de origen extranjero que se acercaron a disfrutar de las exposiciones, destacaron las francesas, que supusieron un 9,3% del total, seguidas de las alemanas con una tasa del 8,3%. Las procedentes de Reino Unido constituyeron un 7,4%, las de Italia un 5,2% y las de Portugal el 3,3%.

Los visitantes estatales fueron un 40% del total, con los catalanes a la cabeza (8,9%) y los madrileños (7,3%). El público procedente del País Vasco fue del 6,3%.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una programación artística ha incluido las exposiciones temporales 'Ruth Asawa: Retrospectiva', 'in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor' y 'Artes de la Tierra', así como la muestra permanente Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao.