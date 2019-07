El Museo Guggenheim expondrá desde el 2 de octubre las fotografías de Thomas Struth

Publicado 19/07/2019 16:23:26 CET

Obra de Thomas Struth 'Eleonor y Giles Robertson, Edimburgo 1987 (Eleonor and Giles Robertson, Edinburgh 1987)

Obra de Thomas Struth 'Eleonor y Giles Robertson, Edimburgo 1987 (Eleonor and Giles Robertson, Edinburgh 1987) MUSEO GUGGENHEIM - Archivo

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde el próximo 2 de octubre y hasta el 19 de enero de 2020 la exposición 'Thomas Struth', un viaje completo por el innovador trabajo a lo largo de cinco décadas de uno de los fotógrafos europeos más influyentes de la posguerra, cuya evolución artística se ha visto marcada por las preocupaciones sociales.

Según ha informado el centro de arte moderno bilbaíno, las imágenes de Thomas Struth (Geldern, Alemania, 1954) tienen un carácter distintivo por las preguntas que plantean en torno a temas como el espacio público, los lazos familiares, la naturaleza y la cultura, o los límites de las nuevas tecnologías.

Así, Struth aborda cuestiones fundamentales como la inestabilidad de las estructuras sociales o la fragilidad de la existencia humana a través imágenes con una elegancia formal que suscitan la participación y empatía del público hacia estos temas.

La exposición conecta las primeras ideas de Struth, presentes en el material de archivo recopilado por el artista, con sus grupos de obras terminadas como Lugares inconscientes (Unconscious Places), Retratos de su familia (Family Portraits), Público (Audience), Fotografías de museos (Museum Photographs), Nuevas imágenes del paraíso (New Pictures from Paradise), y Este lugar (This Place).

A su vez, estos grupos establecen un diálogo con otras obras como el Proyecto Berlín (Berlin Projekt), una videoinstalación concebida en 1997 en colaboración con el artista multimedia Klaus vom Bruch, y con otros grupos más recientes como Naturaleza & Políticas (Nature & Politics), Animales (Animals), o las fotografías de paisajes y flores creadas para las salas del hospital Lindberg.

Las relaciones entre estos trabajos resaltan la capacidad de Struth para combinar el análisis con la creación fotográfica en múltiples sujetos y medios, dando como resultado imágenes "poderosas". Comisariada por Thomas Weski y Lucía Agirre, la exposición está organizada por la Haus der Kunst, de Munich, en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao.