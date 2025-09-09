El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao celebra este sábado el XVI Certamen de pintura al aire libre "El Ruso"

Participantes en el concurso en una edición anterior. - MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE BILBAO.

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao celebrará este próximo sábado, 13 de septiembre, el XVI Certamen de pintura al aire libre Manuel Balsa "El Ruso", con un premio de 1.000 euros para el primer clasificado.

El Museo de Reproducciones lleva ya 16 años llenando las calles de Bilbao La Vieja y San Francisco de artistas durante toda una jornada en busca de inspiración. El evento tendrá lugar entre las 8.30 y las 14.00 horas, con las categorías Infantil-Juvenil (hasta los 15 años) y Adulta (a partir de 16 años).

El objetivo del concurso es encontrar la obra que mejor refleje "El paisaje Urbano de Bilbao La Vieja y San Francisco", sus edificios, plazas, parques y rincones. Los participantes podrán dar rienda suelta a sus habilidades técnicas y artísticas, ciñéndose a la temática citada, del entorno urbano donde tendrá lugar la prueba. Durante algunos años el certamen solo permitió presentar acuarelas, pero en los últimos años la técnica es libre.

La inscripción se llevará a cabo el mismo día 13, de 8.30 a 10.00 en el Museo de Reproducciones de Bilbao. El sellado del soporte, que será liso y blanco, tendrá lugar entre las 8.30 y 10.00 horas en la calle San Francisco, 14.

Según han recordado desde el Museo de Reproducciones, ninguno de los lados de ese soporte podrá ser inferior a 50 centímetros ni superior a 150 y solo se podrá presentar una obra por autor. Los artistas deberán ir provistos de todo el material necesario para realizar el trabajo.

En cuanto a los premios, el ganador recibirá 1.000 euros, el segundo clasificado obtendrá 500 euros y el tercero 250 euros. También habrá un premio especial de 500 euros a la mejor acuarela, un premio especial infantil en material de dibujo y un premio especial alumno del curso de dibujo del Museo.

Un jurado especializado en la materia será el encargado de seleccionar las obras ganadoras. El Museo de Reproducciones, que podría exponer algunas de las obras presentadas en una de sus salas, ha hecho un llamamiento a participar a todas aquellas personas interesadas y apasionadas por la pintura.