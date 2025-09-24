El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor el fin de semana

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, con sede en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, pondrá en circulación tres trenes de vapor este fin de semana.

El horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao será el sábado a las 12.00 y a las 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo y uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola. Además, cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.