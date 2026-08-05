El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor el fin de semana

Archivo - El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana - EUSKOTREN - Archivo
SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Museo Vasco del Ferrocarril de la sociedad pública del Gobierno Vasco Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana entre su sede de Azpeitia y Lasao (Gipuzkoa). Además, durante este mes la oferta veraniega del museo se completa con dos salidas diarias de trenes históricos diésel de martes a viernes laborables.
El tren de vapor saldrá desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao el sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas. Además, desde el pasado martes circulan los trenes tracción diésel de días laborables (de martes a viernes), programados para este mes.
Las horas de salida desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia hacia Lasao son las 12.00 y 17.30 horas. El horario de apertura del Museo es de martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas; y domingos y festivos (excepto lunes) de 10.30 a 14.00 horas.