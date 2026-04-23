El Museo Zumalakarregi expone 'Soinu ak zeinu ak soinu' de Maialen Lujanbio, sobre los modos de comunicación

La bertsolari Maialen Lujanbio - JOSU ALTZELAI/MUSEO ZUMALAKARREGI

SAN SEBASTIÁN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi (Gipuzkoa) acoge la muestra 'Soinu ak zeinu ak soinu', propuesta expositiva de la bertsolari Maialen Lujanbio Zugasti para el programa 'Artxibo praktikak' de este espacio museístico que repasa la evolución de los modos de comunicación a lo largo del siglo XIX.

En rueda de prensa, el responsable del archivo del museo, Mikel Alberdi, la coordinadora de este espacio museístico, Lurdes Azpiazu, y el alcalde de Ormaiztegi, Jon Enrique Galarza, han presentado esta muestra en la que se complementan tres lenguajes diferentes (las imágenes, fragmentos de texto y la voz).

El objetivo del proyecto 'Artxibo praktikak', puesto en marcha en 2024, es abrir el archivo del museo a artistas de distintas disciplinas, para que cada cual lo analice desde su propia perspectiva en torno a la historia del siglo XIX.

A partir de esta premisa ha desarrollado la artista Maialen Lujanbio Zugasti la exposición 'Soinu ak zeinu ak soinu', en la que pueden verse diversos materiales del archivo, como imágenes, dibujos, manuscritos, junto con imágenes de alfabetos y tecnologías de comunicación, fotografías, y versos creados por la propia Lujanbio para la exposición.

Dado que el punto de partida es un mundo oral, la exposición incluye también contenido sonoro. En la edición del diseño sonoro ha colaborado Xabi Erkizia.

Esta propuesta expositiva podrá visitarse hasta el 30 de diciembre de 2026. Alberdi ha destacado que el proyecto 'Artxibo praktikak' propone "nuevas lecturas del archivo del museo a través de miradas y recorridos generados por personas vinculadas a la cultura contemporánea". "El objetivo es reubicar un nuevo orden, otros relatos inesperados y derivas, y al mismo tiempo generar nuevos criterios para reinterpretar el archivo y vincularlo con cuestiones esenciales de nuestro presente", ha precisado.