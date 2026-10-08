Museum Cemento Rezola de San Sebastián muestra "una nueva mirada del movimiento brutalista" en su nueva exposición

Museun Cemento Rezola muestra una nueva mirada del movimiento arquitectónico brutalista en su nueva exposición Brutalismo. Hormigón, amor, odio - MUSEUM REZOLA

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museum Cemento Rezola de San Sebastián muestra "una nueva mirada del movimiento arquitectónico brutalista" en su nueva exposición 'Brutalismo. Hormigón, amor, odio'. La programación se extenderá fuera del museo con un recorrido por la arquitectura brutalista de Donostialdea el 24 de octubre y se completará con un ciclo de tres conferencias.

Museum Cemento Rezola y Heidelberg Materials han inaugurado este jueves esta muestra que "invita a descubrir y, sobre todo, a mirar de otra manera uno de los movimientos arquitectónicos más reconocibles y controvertidos del siglo XX", según han explicado en un comunicado.

La exposición, comisariada por la arquitecta Olatz Ocerín y que podrá visitarse en el museo de Añorga hasta el 17 de septiembre de 2027, recorre los orígenes y la evolución del Brutalismo hasta su desarrollo en la Europa de posguerra.

Además, pone el foco en la aportación de distintas arquitectas al Brutalismo, como Jane Drew, Lina Bo Bardi, Matilde Ucelay, Margarita Mendizábal, Carme Pinós o Zaha Hadid. El recorrido culmina con una reflexión sobre el presente y el futuro de este patrimonio.

En el marco de esta muestra, el sábado 24 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, Museum Cemento Rezola organizará un Recorrido Brutalista por Donostialdea, coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio. El itinerario permitirá acercarse a diferentes ejemplos de esta arquitectura como el Colegio El Carmelo, el Polideportivo Paco Yoldi, el barrio de Bera-Bera y la Escuela Náutico Pesquera Blas de Lezo. Estará guiado por Ocerín y el también arquitecto Jon Eguizurain. La actividad tiene un precio de 10 euros y requiere inscripción previa.

Asimismo, habrá un ciclo de tres conferencias que permitirá profundizar desde diferentes perspectivas en la arquitectura brutalista. Así, el jueves 10 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, el arquitecto Jon Eguizurain hablará de 'Arquitecturas Brutalistas en Donostia y Pasaia' y se proyectará 'Fahrenheit 451' (1966).

El martes 2 de febrero de 2027 se desarrollará una conferencia a cargo del arquitecto Luis Vallet de Montano y el jueves 8 de abril, la arquitecta Olatz Ocerin hablará sobre 'El Euro-Kursaal brutalista de Margarita Mendizábal'.