Musikaldia reúne en Legazpia a 1.700 alumnos de escuelas de música y danza de 34 centros de Euskadi

Foto de familia en Musikaldia - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 23 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Legazpia ha acogido este sábado una nueva edición de Musikaldia, el encuentro bianual de escuelas de música y danza de Euskadi organizado por Euskal Herriko Musika eta Dantza Elkartea, en el que han participado cerca de 1.700 alumnos y alumnas procedentes de 34 centros de todo Euskadi.

Durante la mañana el municipio ha sido escenario de conciertos, kalejiras y actuaciones musicales y de danza celebradas en distintos espacios públicos, con la participación de bandas y orquestas, corales, grupos de cámara, txistularis, trikitilaris y grupos de danza, ha informado el Departamento de Educación en un comunicado.

La edición de este año ha girado en torno a la interculturalidad y al papel de la música como herramienta de convivencia entre alumnado de diferentes orígenes y culturas. En este contexto, Doinua Musika Eskola ha desarrollado junto a centros educativos de Legazpia un proyecto con alumnado de Primaria para trabajar la diversidad cultural a través de la música.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el acto inaugural junto al alcalde de Legazpia, Eric Galvez; el presidente de Euskal Herriko Musika eta Dantza Elkartea, Mikel Romero; la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe; y el director de Centros y Planificación del Gobierno Vasco, Eugenio Jiménez.

Durante su intervención, Pedrosa ha destacado el valor educativo y social de la música, especialmente cuando se aprende y practica en grupo. "Tocar con otras personas exige escuchar, esperar, coordinarse y formar parte de algo común, la música reúne a personas muy diferentes y les enseña a escucharse", ha señalado.

Asimismo, la consejera ha vinculado esta idea con el reto de construir convivencia en aulas cada vez más diversas y ha recordado que el sistema educativo vasco cuenta actualmente con alumnado procedente de 145 países. "Todos los niños y niñas que llegan a nuestras escuelas y a nuestros pueblos tienen que sentir que aquí tienen un lugar. Y en ese camino, el euskera y la cultura vasca son fundamentales", ha afirmado.

Pedrosa también ha puesto en valor la implicación del alumnado en la acogida de quienes llegan de otros países y culturas. "Muchos niños y niñas ayudan cada día a otros compañeros y compañeras a conocer el euskera, las costumbres y la cultura vasca", ha añadido.

Coincidiendo con el cierre del acto inaugural, se ha realizado además el relevo simbólico de la próxima edición de Musikaldia, que se celebrará dentro de dos años en Durango.