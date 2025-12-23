Nantek se adjudica en Córdoba un proyecto de eliminación de residuo plástico, en el que invertirá 65 millones

Imagen Nantek - IER

BILBAO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha adjudicado a la compañía vasca Nantek -especializada en la transformación de residuos plásticos en biocombustibles- la construcción en la ciudad andaluza de un innovador complejo industrial que procesará las miles de toneladas de plásticos que llegan anualmente al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) y que supondrá una inversión total de 65 millones.

En un comunicado, la compañía vasca ha señalado que, de esta manera, se convierte en la primera empresa europea en obtener una licitación pública de eliminación de residuo plástico. Esas toneladas de plásticos serán transformadas en su totalidad en materias primas petroquímicas de segunda vida, con su correspondiente valorización económica.

Nantek ha indicado que, con esta pionera actuación, Córdoba se anticipa a las futuras obligaciones europeas evitando los sobrecostes que afrontarán los municipios que sigan enterrando residuos plásticos, convirtiéndose de esta manera, previsiblemente en 2027, en uno de los primeros municipios europeos en alcanzar el hito de 'Vertido Cero de Plásticos'.

De igual modo, según ha añadido, la iniciativa cordobesa refuerza la Estrategia Europea de Plásticos, contribuyendo a la descarbonización y a la independencia energética de Europa mediante la conversión de residuos en energía útil y materias primas.

El proyecto de Nantek, en colaboración con Sadeco y el Ayuntamiento de Córdoba, comenzará previsiblemente en el segundo semestre de 2026 dentro de las propias instalaciones del complejo medioambiental de Sadeco, en una parcela de 10.000 metros cuadrados de superficie, una hectárea.

INVERSIÓN

La inversión inicial del proyecto por parte de Nantek alcanzará los 22 millones de euros, destinados a la construcción de una planta que procesará hasta 16.000 toneladas anuales de los residuos plásticos recogidos en la ciudad.

En una segunda fase, y según avancen las necesidades de la empresa municipal, está previsto que el complejo amplíe el número de reactores industriales necesarios para el procesamiento de los plásticos, alcanzando una capacidad de procesamiento de más de 54.000 toneladas de residuos plásticos al año. Esta segunda fase supondría una inversión añadida de otros 43 millones de euros, con lo que la inversión total podría alcanzar los 65 millones de euros.

Nantek en colaboración con la firma de consultoría Mount Street Group, concretamente con su sucursal de Madrid, está estudiando diversas alternativas de financiación para la planta en sus diferentes fases.

La iniciativa generará 25 nuevos puestos de trabajo en la primera fase, incrementándose progresivamente hasta los 150 empleos directos y más de 300 indirectos, entre proveedores, servicios auxiliares y logística, una vez que se complete la ampliación de la planta industrial.

Este proyecto supondrá igualmente un importante ahorro medioambiental medido tanto en la reducción de emisiones de CO2, como en reducción del tamaño de los vertederos, reduciendo de esta manera la contaminación de los suelos.

Según las estimaciones del proyecto, a 30 años vista, el proyecto de Nantek permitirá un ahorro de emisiones de CO2 (entre el metano y el CO2 del desecho) de unas 630.000 toneladas CO2, cantidad equivalente a unos 8 millones de viajes en coche entre Madrid y Barcelona y comparable por tanto a retirar varios miles de vehículos particulares de las calles durante todo un año. De igual manera, no verter 350.000 toneladas de plástico en 30 años también significa no ocupar nuevo espacio de vertedero.

"Este proyecto -que se engloba en la estrategia Sadeco 5.0- va a suponer un antes y un después en la gestión de residuos urbanos de una gran ciudad", según ha explicado el CEO de Nantek, Carlos Uraga.

Según ha destacado, Córdoba se situará entre las ciudades más avanzadas del mundo en la transición "hacia una gestión de residuos sostenible, eficiente y autosuficiente". A juicio de este responsable, el proyecto de Nantek "reforzará el liderazgo del municipio andaluz en innovación ambiental, atracción de inversión industrial y creación de empleo verde, anticipando la nueva economía del reciclaje energético".