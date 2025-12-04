Natalia Suárez Ortiz de Zárate expone 'La escena oscura. Ella despierta' hasta el 1 de marzo en el Museo San Telmo

Natalia Suárez Ortiz de Zárate expone en el Museo San Telmo de San Sebastián - IKER AZURMENDI/STM

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista Natalia Suárez Ortiz de Zárate expone desde este viernes y hasta el 1 de marzo de 2026 'La escena oscura. Ella despierta' en el Museo San Telmo de San Sebastián. Esta muestra se enmarca en la sexta edición del proyecto Artea abian de Kutxa Fundazioa y San Telmo que da protagonismo a la creación contemporánea.

La exposición, con entrada gratuita, se compone de obras creadas entre 2024 y 2025. Se podrán ver siete pinturas de gran tamaño y 32 dibujos más pequeños. La mayoría de las pinturas grandes mezclan óleo, spray y acrílico sobre lienzo y hay una pintura creada solo con óleo sobre lienzo. Los dibujos son de tamaño A4 realizados con bolígrafo sobre papel.

Suárez Ortiz de Zárate explica que sus obras desprenden "un tono teatral o de guion, como anunciando una acción que está a punto de suceder". "Las obras que componen esta exposición surgen, en parte, del intento de trasladar la energía e inmediatez del dibujo al proceso más lento y acumulativo de pintar al óleo", explica.

Además, indica que en sus obras "hay una búsqueda consciente de movimiento en la imagen, de humor, de romanticismo, de lo bello, pero también de lo contrario" y un "empeño por contener y tensionar todo eso".