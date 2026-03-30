Neiker acoge una jornada sobre la autonomía alimentaria a través de la elaboración de forrajes de calidad

Durante la sesión se han presentado técnicas para evaluar el momento óptimo de corte en función del tipo de pasto o cultivo forrajero - NEIKER

VITORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de Neiker en Arkaute ha acogido este lunes una jornada sobre la autonomía alimentaria a través de la elaboración de forrajes de calidad. En este encuentro se ha abordado cómo transformar el pasto propio en un 'alimento premium' para mejorar el margen económico frente al aumento de costes de insumos como fertilizantes o cereales, según ha informado Neiker en un comunicado.

Durante la sesión se han presentado técnicas para evaluar el momento óptimo de corte en función del tipo de pasto o cultivo forrajero y minimizar las pérdidas de valor nutricional, que pueden alcanzar entre el 20 y el 30% por un mal ensilado o henificado.

La jornada, celebrada tras un encuentro previo que se desarrolló la semana pasada, se enmarca el proyecto europeo TEDY (Together for Agroecological Transition in European Dairy Farming), una iniciativa que busca transformar la producción láctea hacia modelos más sostenibles y resilientes mediante principios agroecológicos.

Neimer, miembro del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), es un centro tecnológico especializado en la creación de soluciones innovadoras para los sectores agroalimentario y forestal.