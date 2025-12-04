Neiker trabaja una red de monitorización de suelos con análisis de ADN para estudiar la biodiversidad

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Neiker, en colaboración con OpenGeoHub Foundation, está impulsado el diseño de una red con 400 puntos de control que incorpora técnicas de análisis de ADN para evaluar la biodiversidad, superando los estándares químicos tradicionales.

En vísperas del Día Mundial del Suelo, que se celebra el 5 de diciembre, esta red de monitorización de Neiker ha subrayado la urgencia de proteger este recurso esencial, alineándose con los objetivos globales de la ONU para garantizar la salud de los ecosistemas terrestres, según ha informado este centro tecnológico dependiente del Gobierno Vasco.

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha establecido un marco normativo común para evaluar la salud del suelo en todos los estados miembros. La nueva Directiva de Vigilancia del Suelo define cómo deben seleccionarse los puntos de muestreo, qué descriptores deben medirse, y qué metodología debe aplicarse para obtener datos comparables a escala europea.

El objetivo es avanzar hacia un sistema de vigilancia capaz de ofrecer diagnósticos fiables que permitan garantizar que todos los ecosistemas del suelo de la UE estén en buen estado de salud para 2050.

