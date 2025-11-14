New Medical Economics otorga el premio de honor a la ética, valores y compromiso con la sociedad al Pacto Vasco de Salud

VITORIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista New Medical Economics ha otorgado el premio de honor a la ética, valores y compromiso con la sociedad al Pacto Vasco de Salud que, en palabras del consejero de Sanidad, Alberto Martínez, es un "reconocimiento al esfuerzo colectivo de todos los representantes de la sociedad vasca implicados en este acuerdo, que sienta las bases de la sanidad pública vasca del futuro".

Martínez recogió el premio este pasado jueves en un acto celebrado en el auditorio del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

En palabras del consejero, es un "triunfo colectivo, un logro del conjunto de la sociedad vasca, que será la beneficiaria de las más de 300 acciones que recogen las 24 líneas estratégicas consensuadas por los más de 400 expertos, profesionales y pacientes".

Martínez también subrayó que su departamento está "inmerso" en la implementación de las medidas contempladas en esta "hoja de ruta compartida" en áreas como la oncología, la cronicidad, las enfermedades raras, la salud mental, la atención primaria o la política de personal, entre otras. "Un objetivo que cuenta con la garantía que ofrece el principal capital humano y motor del sistema público vasco de salud, Osakidetza, sus más de 47 mil profesionales", indicó.

Por otra parte, Salud ha recordado que el presupuesto para el próximo año, de 4.276 millones de euros, ya incorpora progresivamente esas iniciativas "necesarias para el tránsito hacia un sistema de salud asentado en la universalidad y gratuidad; un modelo predictivo, preventivo y anticipativo; el empoderamiento de las personas y pacientes; los resultados en salud; y la sostenibilidad".