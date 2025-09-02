El nivel básico A2 de euskera será gratuito en el curso 2025-2026 para "favorecer su aprendizaje"

El Gobierno Vasco destina 4,8 millones de euros para que la matrícula de los niveles A1 y A2 sea gratuita

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco incorpora la gratuidad de la matrícula del nivel básico A2 de euskera durante el próximo curso 2025-2026 en Euskadi, para "favorecer su aprendizaje" y "poder avanzar en su uso", para lo que amplía al segundo nivel las actuales subvenciones con las que ya contaba el perfil A1 en la actualidad.

Según ha explicado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el objetivo principal del programa de gratuidad es que "el aprendizaje del euskera sea más fácil y accesible para todas y todos".

Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria para subvencionar a estudiantes que estudien euskera en los niveles básicos A1-A2 en el año académico 2025-2026 y a jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran mejorar su capacidad de comunicación en el nivel C1.

En total, se destinarán 4,8 millones de euros para que la matrícula para estudiar euskera en el curso 2025-2026 sea gratuita en los citados niveles, con un incremento del 52,9% respecto al presupuesto del año pasado en el nuevo curso.

"Para el Gobierno, el aprendizaje del euskera es estratégico para poder avanzar en el uso del euskera. Por ello, seguiremos garantizando, ampliando y apoyando las vías de aprendizaje del euskera", ha manifestado la consejera.

El Ejecutivo ha destacado su propósito de "acercar a los euskaltegis a personas sin ningún conocimiento del euskera, ya que son la cantera del euskera". Al respecto, Bengoetxea ha resaltado que el programa de gratuidad ha permitido aumentar un 30% el número de alumnos de A1 respecto al año anterior.

Asimismo, ha resaltado la ayuda que reciben los jóvenes de entre 16 y 18 años en el nivel C1, con el fin de "aumentar y consolidar el nivel de conocimiento de la comunicación en euskera, antes de dar el salto a los estudios universitarios o al mundo laboral".

PRIMEROS NIVELES

Bengoetxea ha resumido el programa de subvenciones que permitirá que el curso sea gratuito en los niveles A1 y A2, donde, al comienzo del curso, el alumnado sólo deberá abonar un pequeño importe de la matrícula y podrá recuperar ese importe a la hora de acreditar el nivel. Respecto al C1, el curso también será gratuito para mejorar la capacidad comunicativa en euskera de jóvenes de 16 a 18 años.

En el resto de niveles, el alumnado de los euskaltegis podrá acceder a las líneas ordinarias de subvención para la gratuidad de la matrícula. Así, en los niveles B1 y B2, el alumnado abonará el importe del curso al inicio del mismo y, si supera la evaluación del euskaltegi o el examen de acreditación, se le devuelve lo abonado al final del curso. El mismo baremo rige las ayudas económicas para aprender euskera en el nivel C1 para personas de 16 a 30 años, para estudiantes a partir de 30 años y para el nivel C2, donde los alumnos recibirán parte del coste del curso, si acreditan el nivel.

El Gobierno Vasco ha mostrado su "compromiso" por "seguir dando pasos en el camino de la gratuidad para el aprendizaje del euskera". Respecto el alumnado joven de 16 a 18 años, en el nivel C1, ha puesto en valor el camino iniciado hace dos cursos para que la matrícula para aquellas personas interesadas en mejorar su nivel de competencia comunicativa en euskera fuera gratuita.

"De esta forma, pagan una matrícula más económica a principio de curso y, una vez comprobado el nivel, recuperan lo abonado. El objetivo es que a la hora de iniciar estudios universitarios o una formación profesional de nivel alto, o a la hora de incorporarse al mercado laboral, el nivel de comunicación en euskera sea el adecuado para incrementar el uso del euskera", ha señalado Bengoetxea.

Por otra parte, ha recordado que el Gobierno decidió incorporar el nivel A1 inicial al programa de gratuidad en el curso 2024-2025. De hecho, según los datos, alrededor del 10% de los alumnos de los euskaltegis son extranjeros y el 12% de otras comunidades autónomas. "En los euskaltegis se vio que precisamente son estos, los grupos que no conocen el euskera, los que constituyen su cantera y que era necesario acercarlos a esta lengua para dar un salto en su uso", ha añadido la consejera.

Tras resaltar que el Gobierno vasco ha ayudado con sus diversas políticas de gratuidad a 42.300 estudiantes a aprender euskera en los últimos cinco años, Bengoetxea ha valorado que la ampliación de la gratuidad al nivel A2 permitirá "la continuidad de los alumnos que el año pasado estudiaron euskera de forma gratuita en el nivel A1".