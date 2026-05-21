'No Normal' se presenta en Bizkaia con un acto en el que abordará la crisis energética y el futuro de las sociedades

Cartel de No Normal - NO NORMAL

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana y científica de concienciación sobre la crisis energética global 'No Normal' se presentará este viernes en Bizkaia en un acto en el que abordará la crisis energética y el futuro de las sociedades. El encuentro pretende acercar a la ciudadanía la situación sobre "los límites energéticos y materiales", así como "fomentar redes locales de reflexión y organización social".

Según han advertido los organizadores, la crisis energética global, el agotamiento progresivo de recursos materiales y las tensiones económicas y climáticas asociadas "son ya una realidad que comienza a afectar de forma directa" a las sociedades.

En este contexto, ha nacido 'No Normal', una iniciativa ciudadana que busca" generar espacios de información, reflexión y organización colectiva" ante un escenario "de profundas transformaciones sociales, económicas y energéticas".

Este viernes, a las siete de la tarde en el espacio Zabaltegi de Bilbao, se celebrará una charla abierta al público organizada por el equipo impulsor de 'No Normal' en Bizkaia. La sesión contará con la participación del geólogo Antonio Aretxabala, el científico y divulgador Eder Amayuelas y la activista Ana Aparicio.

Durante el encuentro se presentará el movimiento 'No Normal', se analizará la situación actual de crisis energética global y se abordarán "sus posibles impactos a corto y medio plazo" en el estilo de vida, tanto en la economía, como en el transporte, la alimentación o la industria.

El objetivo de la charla pretende "servir como punto de encuentro" entre personas y colectivos "interesados en comprender este contexto y explorar formas de adaptación comunitaria ante posibles escenarios de escasez de recursos y medidas de racionamiento".

"AMPLIAR LA RED"

Según sus impulsores, 'No Normal' surge como "una red de divulgación y acción ciudadana" que "trata de visibilizar que el actual modelo económico y energético atraviesa límites físicos cada vez más evidentes y agravados por el escenario de guerra".

Por ello, "anticipándose a futuros discursos institucionales o industriales que minimicen o exculpen escenarios de escasez de recursos y eventuales políticas de racionamiento", la iniciativa apuesta por "promover conversaciones públicas rigurosas y honestas y fomentar la creación de comunidades más resilientes, capaces de anticiparse y responder colectivamente a los desafíos del futuro próximo".

El movimiento comenzó a articularse en distintos territorios del Estado a través de encuentros, charlas y grupos locales, "reuniendo perfiles diversos procedentes del ámbito científico, social, activista y comunitario".

La llegada de 'No Normal' a Bizkaia busca "ampliar esta red" y abrir "un espacio estable de diálogo y colaboración entre personas preocupadas por las consecuencias sociales y materiales de la actual crisis ecosocial", pero también "atraer al gran público actualmente desconocedor de todas estas circunstancias". La actividad de este viernes es de carácter gratuito y se abrirá al público hasta completar aforo.