Normalidad en la operación salida de las carreteras vascas una vez solucionadas las incidencias en Zuia e Irun

VITORIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación salida de Semana Santa presenta tráfico fluido a las nueve y media de la noche de este miércoles en las carreteras vascas, una vez solucionadas, entre las siete y media y las ocho de la tarde, las incidencias ocurridas en Zuia (Álava) e Irun (Gipuzkoa), según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco a Europa Press.

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado alrededor de las 15.45 horas en torno al punto kilométrico 27 de la A-624, a su paso por la localidad alavesa de Zuia, que ha provocado su cierre hasta la limpieza de la vía tras el siniestro.

En el accidente han estado implicados dos vehículos y las dos personas heridas han sido trasladadas al hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz).

Por su parte, la autopista AP-8 en la frontera de Irun (Gipuzkoa) ha comenzado a registrar a las cinco de la tarde retenciones de 3 kilómetros, que han ido aumentando hasta los 5 kilómetros por afluencia de vehículos a las seis y media de la tarde, para desaparecer en torno a una hora más tarde.

Esta amplia afluencia de tráfico es habitual en la operación salida de Semana Santa, ya que muchos vascos se desplazan en estos días festivos para pasar sus vacaciones en la zona vasco-francesa de Las Landas y otros destinos cercanos en Iparralde.