Noviembre ha sido un mes húmedo y cálido en Euskadi, con 0,8 grados por encima de la media, según Euskalmet

Noviembre ha sido un mes "húmedo en general" en Euskadi, salvo en el litoral o la Rioja Alavesa, y "cálido en la mayor parte", ya que se produjo "una anomalía de 0,8 grados por encima del promedio" del 1991-2020, según ha explicado la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

En función del informe dado a conocer por Euskalmet este jueves, el número de días de precipitación ha sido "superior a lo normal" en todo Euskadi. En el caso de las capitales, en Bilbao y Vitoria-Gasteiz se han registrado 13 jornadas de lluvia, mientras que en San Sebastián han sido 19.

Aunque las precipitaciones se han repartido a lo largo de todo noviembre, el último tercio del mes ha sido el más lluvioso. Los valores más altos se han localizado en el este de Gipuzkoa, en el límite con Navarra, con dos estaciones por encima de los 300 l/m2 (Berastegi con 306,8 y Eskas con 305,7).

Los máximos secundarios han tenido lugar hacia el interior de la vertiente cantábrica (con valores en Bidania de 278,5 l/m2 y en Ibai Eder de 253,2) y también en puntos dispersos de la vertiente mediterránea (en Otxandio 235,5 y en Iturrieta 208,3).

En la jornada del día 20, debido a la entrada de una masa de aire ártico, la cota de nieve se ha situado entre los 700-1.000 metros. Según ha recordado Euskalmet, "el momento álgido del episodio tuvo lugar durante la primera mitad del día 21, con una cota de nieve fijada entre los 400-500 metros". Se registraron entonces nevadas débiles y ocasionales en Vitoria-Gasteiz, que fueron más copiosas en el este de la Llanada Alavesa e inmediaciones.

Por lo que respecta a las temperaturas, en la costa han rondado los 13-14 grados mientras que en la Llanada Alavesa se han situado entre los 8-9 grados. Teniendo en cuenta los datos desde el año 1970, este noviembre se encuentra en "una posición más o menos intermedia", con 10 grados de media para toda Euskadi, "lejos de las medias registradas en 1983 y 2024", de 11,8 y 11,7 grados, respectivamente.

Estas temperaturas han estado acompañadas de una insolación, en general, "por debajo de lo normal", aproximadamente un 5% menos de horas de sol. Por capitales, Bilbao registró 85 horas, las mismas que Vitoria, y San Sebastián 105.

A lo largo del mes de noviembre, el Gobierno Vasco ha activado 29 avisos amarillos (cuatro por precipitaciones persistentes, tres por nevadas, cuatro por viento en zonas expuestas, cuatro por viento en zonas no expuestas, cuatro por altura de ola para navegación, cinco por impacto en costa y cinco por riesgo de incendios forestales).