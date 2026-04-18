Nubes y claros, ascenso de las temperaturas y posibles chubascos por la tarde-noche, este domingo en Euskadi

Nubes - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de alternancia de nubes y claros y ascenso de las temperaturas.

Las máximas volverán a subir y rondarán los 20-22 ºC en la costa y los 24-26 ºC en el interior. Durante las horas centrales se espera un ambiente soleado, con algo más de nubosidad de madrugada y primeras horas y por la tarde-noche.

Habrá algo de inestabilidad por la tarde-noche, con posibles chubascos de carácter tormentoso, y predominio del viento del nordeste flojo a partir del mediodía.