Nubes y claros, con ligera subida de las temperaturas este martes en Euskadi

Nubes y claros sobre Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País Vasco alternancia de nubes y claros, con una ligera subida de las temperaturas. Habrá ambiente soleado por la mañana en general, con nieblas en valles del interior.

Durante la segunda mitad del día llegarán nubes medias y altas y aumentará algo la nubosidad, sobre todo por el oeste. El viento predominante será del noroeste y las temperaturas máximas subirán algo con respecto al día anterior.