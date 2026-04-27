Nubosidad abundante y máximas que llegará a los 23 grados en la costa, este martes en Euskadi

Nubosidad en la costa vasca - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubosidad abundantes en toda la mitad norte y cielos más abiertos en la mitad sur.

Se pueden volver a repetir los chubascos con algunas tormentas, especialmente de madrugada, y de nuevo por la tarde y por la noche. El viento soplará de componente oeste, con predominio del norte a partir del mediodía.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas alcanzarán los 21-23 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 14 grados de la costa.