Nubosidad y descenso de las temperaturas este domingo en Euskadi

Archivo - Cielo nublado sobre Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una bajada de las temperaturas, especialmente en la vertiente cantábrica.

El día comenzará con el cielo poco nuboso, salvo en puntos de la costa donde aparecerán algunas nubes bajas. Durante la mañana el viento se fijará del norte y en las horas centrales se intensificará; a partir de ese momento las nubes bajas irán en aumento y se extenderán a toda la mitad norte y a puntos de la mitad sur, especialmente de Álava.

Durante la segunda mitad del día puede llover algo en la vertiente cantábrica, con temperaturas en descenso.