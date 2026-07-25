Nubosidad y ligeras lluvias por la mañana y claros por la tarde este sábado en Euskadi

Archivo - Nubosidad en la costa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada en la que durante la primera mitad las nubes sean numerosas todavía en la mitad norte, con algo de lluvia, especialmente en el noreste; nubes y claros en la mitad sur.

Durante la tarde quedará poco nuboso en el sur; en el norte cesará la lluvia y disminuirá la nubosidad, aunque por la noche volverán las nubes bajas a la costa. Viento del noroeste y temperaturas sin demasiados cambios.