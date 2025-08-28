Nubosidad por la mañana y amplios claros por la tarde este viernes viernes en Euskadi, con temperaturas en ascenso

Publicado: jueves, 28 agosto 2025 18:51
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi nubes bajas con algunos chubascos, especialmente cerca de la costa y en las horas centrales del día.

En el interior de la Comunidad se registrará menos nubosidad, aunque no se descarta algo de lluvia. A medida que avance la tarde se abrirán amplios claros.

El viento, que soplará inicialmente del suroeste para soplar después del oeste, se intensificará, especialmente en el litoral, donde se esperan algunas rachas muy fuertes. Las temperaturas diurnas subirán.

