Nueve detenciones, una de ellas por tocamientos y otra por violencia de género, en la sexta noche de Aste Nagusia

BILBAO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas han sido detenidas, una de ellas por tocamientos y otra por violencia de género, en la sexta noche de Aste Nagusia de Bilbao, en la que se registraron un total de 51 denuncias.

Según han informado fuentes municipales, durante la jornada de este pasado jueves, en la que hubo "gran afluencia de gente", se precticaron siete detenciones en el recinto festivo y dos fuera de este.

La mayor parte de los arrestos están relacionados con hurtos y robos con violencia, fundamentalmente, aunque también se procedió a la detención de un varón "por realizar tocamientos a una mujer en el recinto del Arenal" y a otro por violencia de género. Los incidentes "más significativos" se concentraron principalmente en las txosnas de El Arenal.

De las siete personas detenidas en el recinto festivo, dos lo fueron por robo, otros dos por hurto, uno por tocamientos, uno por tráfico de drogas y un séptimo por violencia de género. Fuera del recinto, se detuvo a una persona por tráfico de drogas y otra por reclamación judicial.