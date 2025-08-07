Nueve playas vizcaínas continúan con presencia de medusas este jueves

Publicado: jueves, 7 agosto 2025 12:42
BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas vizcaínas de Azkorri, Barinatxe, Plentzia, Armintza, Bakio, Laida, Ea, Isuntza y Karraspio continúan registrando este jueves presencia de medusas, según datos de la Cruz Roja pasado este mediodía.

En esta jornada, está prohibido el baño, con bandera roja, en los arenales de La Arena, Barinatxe, Arrietera-Atxabiribil, Bakio, Laida y Laga.

Se permite en baño pero con precaución en Las Arenas, Azkorri, Aritzatxu, San Antonio, Ogella, Karraspio y Arrigorri, donde se exhibe la bandera amarilla.

Finalmente, en Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, Toña, Ea e Isuntza, la bandera es verde, por lo que el baño es libre. La temperatura del agua es de 22 grados, mientras que la de ambiente se eleva a 26. La próxima pleamar será a las 16.20 horas, mientras que la bajamar se producirá a las 22.30 horas.

