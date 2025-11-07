Un nuevo servicio directo en autobús conectará Aiaraldea con el Hospital de Galdakao-Usansolo

El diputado de Movilidad Sostenible de Álava, Jon Nogales, y la diputada de Transporte y, Movilidad de Bizkaia, Sonia Pérez - DFA

Un nuevo servicio directo de autobús conectará, desde principios del próximo año, las localidades alavesas de Amurrio, Ayala y Llodio y la vizcaína de Orduña con el Hospital de Galdakao-Usansolo, para reducir el tiempo de trayecto y facilitar a quienes viven en estos municipios el acceso en transporte público a su centro sanitario de referencia.

El diputado de Movilidad Sostenible alavés, Jon Nogales, y la diputada de Transportes y Movilidad vizcaína, Sonia Pérez, han presentado en una rueda de prensa en Llodio el convenio para poner en marcha y financiar el nuevo servicio, y han subrayado que este acuerdo constituye "un ejemplo de colaboración institucional para mejorar la vida de la ciudadanía".

Los diputados forales han señalado que "cumplen su compromiso de mejorar la conexión en autobús de Aiaraldea y Arratia-Nervión con el Hospital de Galdakao y damos respuesta a una demanda histórica".

El convenio regula los compromisos de ambas instituciones para prestar a las comarcas de Aiaraldea y Arratia-Nervión un nuevo servicio directo de autobús entre Orduña, Amurrio, Ayala y Llodio, y el Hospital de Galdakao y sus características. El nuevo servicio va a ofrecer tres expediciones diarias por sentido de lunes a viernes con horarios de salida desde Orduña a las 7.00, 10.00 y 13.00 horas; y de regreso desde el Hospital de Galdakao a las 8.15, 11.15 y 14.15 horas.

Estos horarios están ideados para adaptarse escalonadamente a los turnos de las consultas médicas y pruebas diagnósticas del centro sanitario. Las nuevas expediciones directas, que quedarán integradas en la línea A-3641 de Bizkaibus, se sumarán a la oferta actual de la concesión que consta de siete expediciones diarias por sentido desde Orduña, Amurrio y Ayala, y nueve expediciones diarias por sentido desde Llodio.

"El nuevo servicio directo va a mejorar de forma sustancial el tiempo de trayecto entre Aiaraldea y el Hospital de Galdakao en relación con el servicio ordinario que opera en la actualidad, por lo que va a ofrecer un desplazamiento más rápido y cómodo a todos los viajeros y, especialmente, a las personas mayores y pacientes crónicos de la comarca que tienen citas frecuentes en dicho centro", ha dicho Nogales.

Concretamente, y teniendo en cuenta que el tiempo de trayecto del servicio de autobús que opera en la actualidad entre Arratia-Nervión y Aiaraldea oscila entre los 90 y 70 minutos según la localidad de origen, el nuevo servicio lo va a reducir en torno a 30 minutos. Los tiempos dependerán como siempre de las condiciones de tráfico: congestión y horas punta, así como del tiempo atmosférico.

FINANCIACIÓN

El convenio que sustenta normativa y financieramente el nuevo servicio, que será firmado antes de fin de año, compromete a Bizkaia a prestar y gestionar el nuevo servicio en ejercicio de sus competencias a través de Bizkaibus, y a Álava a participar en su financiación.

Así, Álava va a financiar más el 88% de la inversión y los gastos operativos atendiendo a un criterio poblacional, ya que la nueva ruta sirve mayoritariamente a ciudadanos alaveses y en menor medida a vizcaínos. El coste estimado del servicio en 2026 será de 262.000 euros e irá creciendo de forma progresiva en los siguientes ejercicios.

"Se trata de un esfuerzo económico importante, pero es un esfuerzo necesario para avanzar hacia una movilidad más sostenible en Aiaraldea y Arratia-Nervión. También para avanzar en cohesión territorial y cohesión social, porque con este nuevo servicio acercamos sobre todo personas, facilitando el acceso de quienes viven en zonas rurales o periféricas a un servicio esencial como es la sanidad pública", ha señalado Nogales.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias ha afirmado que "el convenio no es el final del camino, sino el comienzo de una mejora progresiva". "Es la primera fase de un proyecto que se evaluará tras su puesta en marcha, con vocación de adaptarse a la evolución de las necesidades de la ciudadanía", ha añadido.