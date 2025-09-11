El número de empresas en Euskadi descendió en agosto en 183, hasta alcanzar 56.472, el más bajo desde 2000

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en agosto en 56.472, el menor desde el año 2000, con 183 menos que en julio, una caída menor de la habitual para un mes de agosto, y que sitúa el número de empresas un 0,6% por debajo del que había en agosto de 2024.

Estos datos se desprenden del análisis de datos efectuado por Confebask, que apunta en su informe que, respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran 2.421 empresas menos, con una caída porcentual del 4,1%.

Por sectores, en agosto se redujo el número de empresas en Construcción y Servicios, y creció en Industria, y respecto a agosto de 2024 descendió en Industria y Servicios, y creció ligeramente en Construcción.

En comparación con febrero de 2020, las caídas más intensas tienen lugar en Industria (-7,8% y 518 empresas menos), seguido de Servicios (-3,9% y 1.814 empresas menos), mientras que en Construcción se registran 35 empresas más que en febrero de 2020, un 0,7% más.

Por Territorios, en agosto retrocedió el número de empresas en todos ellos, y comparando con agosto de 2024 también se computan caídas en los tres territorios.

En concreto, comparando agosto de 2025 con febrero de 2020 (situación pre-pandemia), la mayor caída se da en Álava (-5,9% y 575 empresas menos), seguido de Bizkaia (-3,6%, y 1.113 empresas menos), y Gipuzkoa (-2,6%, y 525 empresas menos).

En agosto de 2025, y respecto a agosto de 2024, el número de empresas descendió en Euskadi un 0,6%, una caída superior a la registrada en el Estado, donde se produjo una subida del 0,3%. Comparando los datos de agosto con los del nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra una caída del número de empresas en Euskadi del 4,1%, frente a un aumento en el caso del Estado del 0,4%.

AUTÓNOMOS

Por su parte, el número de autónomos descendió en agosto en Euskadi en 685 personas, una caída más suave que la habitual para dicho mes, sumando un total de autónomos de 164.991 personas, con un descenso interanual del 0,5%, y 812 autónomos menos que en agosto de 2024. Esta cifra, según ha apuntado Confebask, supone un nuevo mínimo en cuanto al número de autónomos. Respecto a febrero de 2020, hay 5.253 autónomos menos, con una caída porcentual del 3,1%.

El número de empresas vascas concursadas ascendió en el primer semestre de 2025 a 159, lo mismo que en el primer semestre de 2024, si bien el segundo trimestre registró cuatro empresas concursadas más que en el segundo trimestre de 2024. El comportamiento fue mejor que en el Estado, donde subió un 3,4% hasta junio.

Por sectores, en el primer semestre de 2025 el número de empresas concursadas creció en Industria (+12,1% y 37 empresas concursadas), y Servicios (+3,1% y 101 empresas concursadas), mientras que descendió en Construcción (-30,8% y 18 empresas concursadas).