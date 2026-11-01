El Obispo de Bilbao lamenta que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi y apela al diálogo

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, en la misa en el Día de Todos los Santos - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha lamentado este domingo que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi, en alusión a los altercados que se vivieron el lunes pasado en las calles de la capital vizcaína, aunque ha destacado que, probablemente, es "distinta a la sufrida" durante décadas, en alusión a la de ETA. Ante ello, ha llamado a abordar "las preocupaciones de las personas", ha apelado a que "haya justicia" y que se resuelvan los problemas a través del diálogo y "nunca" mediante el uso de la violencia.

El Día de Todos los Santos se celebra este domingo en Bilbao cuando recupera la normalidad también después de la alarma generada durante esta semana por la convocatoria en redes sociales del movimiento 'Blocus' a cometer saqueos y altercados en la capital vizcaína, que obligó a comercios a cerrar por la tarde y proteger sus escaparates.

En declaraciones a Europa Press, antes de la misa en la capilla del cementerio de Bilbao, Segura ha señalado que ni el Obispado ni nadie que comparta la fe "puede estar ajeno al hecho de que, una vez más, en nuestra tierra, hay un fenómeno violento y, probablemente, es un fenómeno distinto a la violencia que hemos sufrido durante décadas".

UNA SOCIEDAD PARA TODOS

"Pero es un fenómeno también que hace pensar que, de alguna forma, tenemos que abordar primero las preocupaciones de algunas personas y, en todo caso, invitar a todo el mundo a que los problemas no se resuelvan nunca utilizando la violencia, sino que se resuelvan en diálogo e intentando, de alguna forma, construir esa sociedad en la que haya espacio para todas y para todos", ha indicado.

Por último, el obispo de Bilbao ha mostrado, asimismo, su deseo de que "haya justicia para que no se generen motivos para la violencia".