Las obras de la plaza del Ensanche cortarán el miércoles el tráfico en Ibáñez de Bilbao

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Ensanche y posterior urbanización de la zona cortará el tráfico rodado la calle Ibáñez de Bilbao, entre la Plaza Ensanche y alameda Mazarredo, este próximo miércoles, entre las 8.00 y las 20.00 horas, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la ruta alternativa pasará por la calle Henao. Se dispondrá de señalistas para facilitar acceso-salida a los garajes afectados e indicar los desvíos alternativos para el tránsito peatonal y de vehículos.