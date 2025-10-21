Las obras de reparación de la pasarela peatonal en la N-1 en Andoain provocarán cortes nocturnos de carriles

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación de la pasarela peatonal en la N-I de Andoain (Gipuzkoa) provocarán cortes nocturnos de carriles a partir del 27 de octubre, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el punto kilométrico 447,424, en Bazkardo, Andoain, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 448,770 y 447,274, en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre el 27 de octubre y 1 de diciembre en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, y afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá afectada la conexión de la A-15 (punto kilométrico 159) con la N-I.