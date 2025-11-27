Las obras de reparación de la pasarela peatonal en la N-I de Andoain provocarán cortes nocturnos a partir del domingo

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en Bazkardo, en la localidad guipuzcoana de Andoain, provocarán cortes nocturnos de carriles a partir de este próximo domingo.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en ambos sentidos en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre este domingo 30 de noviembre y el 22 de diciembre de 22.00 a 06.00 horas, y afectarán a uno de los carriles por sentido. No se verá afectada la conexión de la A-15 con la N-I.