La ola de calor deja 44 grados en Llodio y 43,6 en Igorre

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Numerosos puntos de Euskadi superan esta tarde los 40 grados de temperatura. Entre ellos, la estación de medición de Gardea, en Llodio, ha registrado 44 grados y la de Igorre los 43,6 grados, según los datos de la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, a las cuatro y media de la tarde.

Además, la estación de Ibai Eder, en Azpeitia, alzanzaba a esa hora los 40,4 grados y la de Oñati los 40,4. En el punto de medición de Abetxuko, en Vitoria-Gasteiz, había 38,5 grados, en el de Punta Galea, en Getxo, 37,7, en el de Páganos, en Laguardia, 37 y en la de Zarautz 34,5.