ONGD vascas lamentan la "dejadez" del Gobierno en el desarrollo de la Ley de Cooperación y "el recorte" presupuestario

Susana Piera, Sonia González e Iñigo Oriozola, representantes de la Junta de Gobierno de la coordinadora de ONG de Euskadi, en un encuentro informativo en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha lamentado la "dejadez" en el desarrollo de la Ley vasca de Cooperación, con "avances lentos en cuestiones concretas" e "incumplimientos presupuestarios", y ha acusado al Gobierno Vasco de "ponerse de perfil" ante la actual coyuntura internacional. Asimismo, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico ha realizado en los presupuestos de este año "su primer recorte en una década" en ayuda a la cooperación.

En un encuentro con medios de comunicación en Bilbao, coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad, las ONGD de Euskadi han destacado que la ley, que suscitó "un amplio consenso", incorporaba "importantes avances, propuestas y compromisos" que generaron "ilusión y esperanza" en el sector. Sin embargo, el balance que realizan dos años después es "negativo".

En este sentido, han criticado la "dejadez" del Gobierno Vasco en el desarrollo de esta ley, según ha explicado la vicepresidenta de la coordinadora, Sonia González Martín, "a la hora de convocar espacios de decisión, con avances lentos en cuestiones concretas y con incumplimientos presupuestarios". Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "haberse puesto de perfil" ante la actual coyuntura internacional "belicista".

Las ONGD han censurado que el pasado mes de diciembre, con motivo de la aprobación de los presupuestos de este año, el Parlamento vasco modificó la ley de Cooperación con una enmienda que "permite al sector público vasco colaborar económicamente con las empresas que produzcan, comercialicen o financien armamento o tecnología militar, siempre que se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad", con el objetivo de "salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar".

La coordinadora ha reivindicado el papel del modelo de cooperación vasca como "dique de contención" a la actual "ola antidemocrática y antiderechos". Así, ha alertado del "crecimiento del autoritarismo a nivel global", que está conllevando el "cierre del espacio cívico, es decir, la restricción progresiva de libertades fundamentales".

Según ha explicado Sonia González, en función del Civicus Monitor, solo el 7% de la población mundial vive en países con "un espacio cívico abierto, total o relativamente", y once de los trece países en los que más trabajan las ONGD vascas tienen "un espacio cerrado o represivo".

La coordinadora ha lamentado que, en la actual coyuntura internacional, se está produciendo un "desmantelamiento" de la ayuda oficial al desarrollo por parte de los principales países donantes, ya que la "ola de recortes" que inició Estados Unidos al cerrar la USAID en julio de 2025 se está "extendiendo por Europa".

En esta línea, sus responsables han remarcado que, para que las ONGD vascas puedan seguir realizando su labor, "hace falta compromiso político y una dotación económica suficiente". Su tesorera, Susana Piera, ha advertido, en este sentido, de que el Gobierno Vasco ha realizado en 2026 "su primer recorte en una década" en la dotación destinada a cooperación, que ha supuesto una reducción de 2,5 millones en comparación con el año pasado.

"Es un incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación, del acuerdo de gobierno y del Plan Bienal de la Agencia Vasca de Cooperación", ha denunciado la coordinadora, en cuya opinión el Ejecutivo "está dando marcha atrás" en su política de cooperación y en los compromisos adquiridos.

Piera ha precisado, además, que "la ley obliga a aumentar el presupuesto en cooperación, al menos, en la misma proporción que el presupuesto general", por lo que "la diferencia real sería de más de 7,5 millones". También ha recordado que el mandato de la ley es llegar al 0,7%, de modo que la coordinadora estima que "supondría un aumento de 71 millones".

En función del informe sobre los presupuestos de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca que elabora anualmente la Coordinadora de ONGD, la media destinada a cooperación por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales es de un 0,35%, "la cantidad más baja de la última década", mientras que hace seis años ese porcentaje era del 0,40%.

En el caso del Ejecutivo autonómico se destina un 0,31% del presupuesto, las diputaciones una media del 0,40% (lideradas por la vizcaína con un 0,42%) y los ayuntamientos de las capitales superan el 0,50% (encabezados por el de Vitoria con un 0,60%).

Las ONGD vascas esperan "equilibrar de alguna manera" el descenso en las cuantías del Gobierno Vasco con el incremento de la ayuda al desarrollo de otras de las instituciones analizadas en su informe, principalmente en las diputaciones de Gipuzkoa y Álava. Así, han explicado, los aumentos previstos, junto con lo negociado posteriormente, suman más de 3 millones de euros.

De cara a futuros debates presupuestarios, la coordinadora ha reclamado "acuerdos amplios, compromisos claros y una apuesta firme por la cooperación y solidaridad internacional". Así, ve "importante" que los presupuestos para 2027 incluyan avances hacia el 0,7% en ayuda oficial al desarrollo.

EL SECTOR VASCO

Según el 'Informe del Sector 2025', la Coordinadora vasca está formada por 83 ONGD con una base social de 117.586 personas, entre socias, voluntarias, donantes o personal técnico, que es "estable con una ligera subida". Estas entidades trabajan en 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países en áreas como salud, nutricición, educación, provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, protección infantil, empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, o defensa de los derechos humanos.

El delegado de Gipuzkoa en la Coordinadora, Iñigo Odriozola, ha destacado que es un sector "fuerte, arraigado en Eskadi, en el Sur Global y en gran parte del mundo" y, de hecho, las ONGD vascas trabajan en sus proyectos con más de 5,7 millones de personas en el mundo, según el informe 2025, aunque esta cifra "puede ser mucho mayor teniendo en cuenta que la ayuda humanitaria en Palestina podría beneficiar a otros casi 6 millones de personas".

Asimismo, ha remarcado que la gran mayoría de las personas con las que trabajan las ONGD vascas son mujeres (casi un 80% en América, un 70% en Asia y un 55% en África).

Junto con su trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo, las ONGD vascas cuentan con una herramienta de Educación para la Transformación Social, una propuesta educativa que se desarrolla a nivel local cuyo objetivo es generar en la sociedad vasca "una conciencia crítica sobre desigualdades e injusticias globales".

El 87% de las ONGD vascas suman entre cinco y diez años de experiencia en Educación para la Transformación Social y, durante los últimos tres años, han llevado a cabo iniciativas de este tipo en 88 municipios vascos y han intervenido en más de 550 centros educativos.

La web de la coordinadora cuenta, asimismo, con un espacio denominado Eraldagune con un catálogo de recursos educativos "para transitar a una sociedad más justa" con más de 400 materiales y recursos educativos.

Actualmente, ha apuntado Odriozola, "uno de los principales retos del sector es profundizar en el trabajo en la educación formal, en coherencia con la Ley Vasca de Cooperación y la Ley Vasca de Educación, incorporando propuestas de Educación para la Transformación Social en el currículum de la educación universitaria y no universitaria".