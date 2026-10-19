OPA Herri Plataformak apoya las movilizaciones y huelgas en Osakidetza

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

OPA Herri Plataformak-Plataformas Ciudadanas en defensa de la Sanidad Pública ha anunciado su apoyo a las movilizaciones y huelgas convocadas por la mayoría de los sindicatos de Osakidetza, para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y defender una sanidad pública "de calidad, sin recortes ni privatizaciones".

"Mejorar las condiciones laborales, reducir la sobrecarga y garantizar plantillas suficientes y estables, mejoran la calidad asistencial y, en consecuencia, nuestra salud. No es una lucha ajena, porque defender condiciones laborales dignas en Osakidetza es defender la salud de todos y todas", ha afirmado en un comunicado.

En su opinión, la degradación de la sanidad pública vasca "responde a decisiones políticas conscientes, décadas de recortes y privatizaciones, falta de planificación, inversión insuficiente y bloqueo de la negociación colectiva por parte del Gobierno Vasco".

Según ha recordado, Osakidetza lleva más de 17 años sin renovar el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo para toda la plantilla. Para OPA, el deterioro de las condiciones laborales "provoca falta de personal y dificultades para atraer y mantener profesionales".

Por ello, ha advertido de que no va a resignarse a perder una sanidad pública que "es de todas y todos". "Su lucha también es la nuestra. Por ello, OPA Herri Plataformak estará en la calle, junto a las trabajadoras y los trabajadores de Osakidetza", ha concluido.