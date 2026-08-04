Operativa la Estación de Metro de San Mamés en Bilbao tras el incendio en la escalera mecánica

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BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de Metro de San Mamés, en Bilbao, está operativa desde las 9.25 de la mañana, los trenes han recuperado han recuperado su parada habitual en San Mamés y ya están abiertas las dos bocas de metro, una vez sofocado el incendio registrado a las ocho menos diez de la mañana en la escalera mecánica.

Según han informado fuentes del suburbano a Europa Press, la incidencia se ha resuelto a las 9.25 horas de la mañana de este martes y los trenes ha recuperado su parada habitual en San Mamés.

Han indicado también que ya están abiertas las dos bocas del metro, tanto la de Sabino Arana como la de Luis Briñas y los trenes paran en la estación con normalidad.